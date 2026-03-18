Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Landis+Gyr (Landis Gyr)-Performance
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18.03.2026 10:04:50
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile bei 63,70 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,986 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 50,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 943,49 CHF wert. Damit wäre die Investition um 20,57 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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