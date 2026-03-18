SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Landis+Gyr (Landis Gyr) gewesen.

Das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile bei 63,70 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,986 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 50,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 943,49 CHF wert. Damit wäre die Investition um 20,57 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at