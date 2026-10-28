SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier statt. Zum Handelsende stand das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an diesem Tag bei 63,55 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,736 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 851,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 14,87 Prozent weniger wert.

Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde am Markt mit 1,54 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at