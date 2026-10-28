Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Investmentbeispiel
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier statt. Zum Handelsende stand das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an diesem Tag bei 63,55 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,736 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 851,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 14,87 Prozent weniger wert.
Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde am Markt mit 1,54 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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