Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Lohnender Landis+Gyr (Landis Gyr)-Einstieg?
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 24.06.2025 wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an diesem Tag bei 55,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 18,116 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.06.2026 850,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 46,95 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,95 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Landis+Gyr (Landis Gyr) einen Börsenwert von 1,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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