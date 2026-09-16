Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Frühe Anlage
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 16.09.2025 wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,924 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 45,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 717,36 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,26 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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