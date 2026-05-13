SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,129 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 786,29 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 12.05.2026 auf 48,75 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21,37 Prozent.

Landis+Gyr (Landis Gyr) war somit zuletzt am Markt 1,36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at