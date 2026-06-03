Landis+Gyr Aktie

Landis+Gyr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

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Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition im Blick 03.06.2026 10:03:41

SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 80,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,376 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 52,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 643,56 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 643,56 CHF, was einer negativen Performance von 35,64 Prozent entspricht.

Alle Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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