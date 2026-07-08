Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Langfristige Investition
|
08.07.2026 10:03:40
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,471 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,47 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 07.07.2026 auf 41,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,53 Prozent.
Insgesamt war Landis+Gyr (Landis Gyr) zuletzt 1,21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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