SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,471 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,47 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 07.07.2026 auf 41,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,53 Prozent.

Insgesamt war Landis+Gyr (Landis Gyr) zuletzt 1,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at