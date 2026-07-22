SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile bei 65,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 153,374 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (43,80 CHF), wäre die Investition nun 6 717,79 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,82 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at