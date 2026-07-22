Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Frühes Investment
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22.07.2026 10:04:24
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile bei 65,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 153,374 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (43,80 CHF), wäre die Investition nun 6 717,79 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,82 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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