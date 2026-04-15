SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Landis+Gyr (Landis Gyr) gewesen.

Am 15.04.2021 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an diesem Tag 68,25 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,465 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.04.2026 78,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 53,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,17 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at