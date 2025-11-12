Landis+Gyr Aktie

Landis+Gyr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anlage? 12.11.2025 10:03:49

SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 12.11.2024 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,30 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,555 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,69 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 11.11.2025 auf 55,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,31 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Landis+Gyr (Landis Gyr) einen Börsenwert von 1,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)mehr Nachrichten