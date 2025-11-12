Landis+Gyr Aktie
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr angefallen
Am 12.11.2024 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,30 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,555 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,69 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 11.11.2025 auf 55,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,31 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Landis+Gyr (Landis Gyr) einen Börsenwert von 1,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
