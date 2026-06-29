SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: Über diese Dividende können sich Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr) am 26.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,20 CHF vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,35 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Landis+Gyr (Landis Gyr) beziffert sich auf 33,04 Mio. CHF. So reduzierte sich die Landis+Gyr (Landis Gyr)- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 48,58 Prozent.

Landis+Gyr (Landis Gyr)-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilsschein via SIX SX bei einem Wert von 44,90 CHF aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier erfolgt am 29.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2026 weist das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier eine Dividendenrendite von 2,38 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 2,20 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich der Kurs von Landis+Gyr (Landis Gyr) via SIX SX um 30,76 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -8,20 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Landis+Gyr (Landis Gyr)

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,43 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,51 Prozent steigen.

Kerndaten der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Landis+Gyr (Landis Gyr) steht aktuell bei 1,276 Mrd. CHF. Landis+Gyr (Landis Gyr) besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Landis+Gyr (Landis Gyr) auf 936,080 Mio.CHF, der Gewinn je Aktie machte -4,71 CHF aus.

Redaktion finanzen.at