SPI-Papier lastminutecom-Aktie: Hätte sich eine lastminutecom-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentiert?

Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 30.12.2015 wurden lastminutecom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,10 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 76,336 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 992,37 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0,76 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 135,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at