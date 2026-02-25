lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Rentabler lastminutecom-Einstieg?
|
25.02.2026 10:04:07
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der lastminutecom-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investierten, hätten nun 1 000,000 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 13 950,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,95 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 39,50 Prozent.
Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 150,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
17.02.26