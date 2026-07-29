lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Performance im Blick
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 29.07.2023 wurde die lastminutecom-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen lastminutecom-Anteile letztlich bei 28,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,521 lastminutecom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48,06 CHF, da sich der Wert einer lastminutecom-Aktie am 28.07.2026 auf 13,65 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 51,94 Prozent.
Der Marktwert von lastminutecom betrug jüngst 139,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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