lastminute.com Aktie

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

Lohnendes lastminutecom-Investment? 24.12.2025 10:03:46

SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen lastminutecom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden lastminutecom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das lastminutecom-Papier bei 24,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,049 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der lastminutecom-Aktie auf 12,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,42 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,58 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für lastminutecom eine Börsenbewertung in Höhe von 133,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

