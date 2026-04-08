lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Lohnender lastminutecom-Einstieg?
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in lastminutecom von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden lastminutecom-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die lastminutecom-Aktie bei 23,75 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 421,053 lastminutecom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der lastminutecom-Aktie auf 11,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 905,26 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 50,95 Prozent verkleinert.
lastminutecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 126,18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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