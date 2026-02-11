SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades lastminutecom-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die lastminutecom-Aktie 21,65 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,619 lastminutecom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 15,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,59 CHF wert. Mit einer Performance von -28,41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle lastminutecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 159,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at