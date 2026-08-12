lastminute.com Aktie

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WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Performance unter der Lupe 12.08.2026 10:04:01

SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die lastminutecom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug an diesem Tag 13,75 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 727,273 lastminutecom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 12,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 090,91 CHF wert. Mit einer Performance von -9,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 132,74 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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