lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Rentabler lastminutecom-Einstieg?
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der lastminutecom-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,70 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die lastminutecom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,480 lastminutecom-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 3 256,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,95 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,44 Prozent verringert.
Der Börsenwert von lastminutecom belief sich zuletzt auf 127,49 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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