lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Rentable lastminutecom-Investition?
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07.10.2026 10:03:42
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde die lastminutecom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die lastminutecom-Aktie bei 13,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 72,464 lastminutecom-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 702,90 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Papiers am 06.10.2026 auf 9,70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,71 Prozent verringert.
lastminutecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 97,17 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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