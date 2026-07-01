SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der lastminutecom-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die lastminutecom-Anteile bei 28,30 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 353,357 lastminutecom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 12,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 558,30 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 54,42 Prozent.

lastminutecom war somit zuletzt am Markt 136,88 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at