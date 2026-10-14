SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 14.10.2025 wurde die lastminutecom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die lastminutecom-Anteile bei 14,35 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 696,864 lastminutecom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 9,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 271,78 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 37,28 Prozent verkleinert.

lastminutecom war somit zuletzt am Markt 95,90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at