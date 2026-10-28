SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine lastminutecom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden lastminutecom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das lastminutecom-Papier an diesem Tag bei 44,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das lastminutecom-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,727 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215,91 CHF, da sich der Wert einer lastminutecom-Aktie am 27.10.2026 auf 9,50 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 78,41 Prozent.

lastminutecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at