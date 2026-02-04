SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine lastminutecom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das lastminutecom-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 649,351 lastminutecom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 14,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 480,52 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5,19 Prozent verkleinert.

Am Markt war lastminutecom jüngst 149,48 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at