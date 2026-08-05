SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der lastminutecom-Aktie statt. Diesen Tag beendete das lastminutecom-Papier bei 37,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,596 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 359,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 64,10 Prozent verringert.

Alle lastminutecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 134,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at