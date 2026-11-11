lastminute.com Aktie

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WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Performance im Blick 11.11.2026 10:03:54

SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die lastminutecom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,042 lastminutecom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 9,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,59 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 31,41 Prozent vermindert.

lastminutecom war somit zuletzt am Markt 103,79 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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