Frühe Investition 31.12.2025 10:04:40

SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 10 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Leclanche (Leclanché SA)-Anteile an diesem Tag 2,32 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 431,034 Leclanche (Leclanché SA)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (0,15 CHF), wäre die Investition nun 63,15 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93,69 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) belief sich zuletzt auf 157,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

