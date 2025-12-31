Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Frühe Investition
|
31.12.2025 10:04:40
SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 10 Jahren gekostet
Die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Leclanche (Leclanché SA)-Anteile an diesem Tag 2,32 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 431,034 Leclanche (Leclanché SA)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (0,15 CHF), wäre die Investition nun 63,15 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93,69 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) belief sich zuletzt auf 157,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)mehr Nachrichten
|
31.12.25
|SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leclanche (Leclanché SA) von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.12.25
|SPI aktuell: SPI zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: SPI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
24.12.25
|SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.12.25
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
22.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht Verluste (finanzen.at)