Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Lohnendes Leclanche (Leclanché SA)-Investment?
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 3 Jahren bedeutet
Am 08.04.2023 wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie letztlich bei 0,58 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17 241,379 Leclanche (Leclanché SA)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.04.2026 1 655,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,10 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 83,45 Prozent.
Leclanche (Leclanché SA) war somit zuletzt am Markt 152,09 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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