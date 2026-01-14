SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 14.01.2023 wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 0,48 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20 833,333 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 0,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 145,83 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 3 145,83 CHF entspricht einer negativen Performance von 68,54 Prozent.

Leclanche (Leclanché SA) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 228,61 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

