Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Frühe Anlage
|
11.02.2026 10:04:06
SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Leclanche (Leclanché SA)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 0,59 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 170,068 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.02.2026 23,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,14 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 76,19 Prozent.
Am Markt war Leclanche (Leclanché SA) jüngst 223,84 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
