Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Leclanche (Leclanché SA)-Investment
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,04 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investierten, hätten nun 966,184 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,11 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 104,83 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 89,52 Prozent verkleinert.
Leclanche (Leclanché SA) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 180,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,11
|-3,18%
