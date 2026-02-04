Leclanche Aktie

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

Rentabler Leclanche (Leclanché SA)-Einstieg? 04.02.2026 10:04:58

SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Leclanche (Leclanché SA)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Leclanche (Leclanché SA)-Papiers betrug an diesem Tag 0,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert, befänden sich nun 51 282,051 Leclanche (Leclanché SA)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,14 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 179,49 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,21 Prozent.

Zuletzt verbuchte Leclanche (Leclanché SA) einen Börsenwert von 210,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

