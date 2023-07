SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Leclanche (Leclanché SA)-Investition eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Leclanche (Leclanché SA)-Anteile bei 3,54 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 282,486 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,93 CHF, da sich der Wert eines Leclanche (Leclanché SA)-Papiers am 18.07.2023 auf 0,60 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 168,93 CHF, was einer negativen Performance von 83,11 Prozent entspricht.

Leclanche (Leclanché SA) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 352,36 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at