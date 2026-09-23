SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in LEM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden LEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 521,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,192 LEM-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,88 CHF, da sich der Wert einer LEM-Aktie am 22.09.2026 auf 635,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 21,88 Prozent mehr wert.

LEM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 675,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at