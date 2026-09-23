LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Rentables LEM-Investment?
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden LEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 521,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,192 LEM-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,88 CHF, da sich der Wert einer LEM-Aktie am 22.09.2026 auf 635,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 21,88 Prozent mehr wert.
LEM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 675,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
10:03
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.at)
|
16.09.26
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.09.26
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu LEM S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEM S.A.
|642,00
|-3,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.