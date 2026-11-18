LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Lukrative LEM-Investition?
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEM von vor einem Jahr abgeworfen
Das LEM-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 293,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34,072 LEM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 160,14 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 17.11.2026 auf 533,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 81,60 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von LEM bezifferte sich zuletzt auf 586,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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