LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Frühe Anlage
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14.10.2026 10:05:04
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem LEM-Papier statt. Diesen Tag beendete das LEM-Papier bei 1 118,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die LEM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,089 LEM-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 58,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 657,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,23 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von LEM belief sich zuletzt auf 746,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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