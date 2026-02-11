LEM Aktie

LEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 11.02.2026 10:04:06

SPI-Papier LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren LEM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

LEM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 902,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die LEM-Aktie investiert hat, hat nun 1,109 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 375,28 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 10.02.2026 auf 338,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 62,47 Prozent.

Der Marktwert von LEM betrug jüngst 378,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LEM S.A.

mehr Nachrichten