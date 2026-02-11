LEM Aktie
11.02.2026 10:04:06
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor einem Jahr verloren
LEM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 902,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die LEM-Aktie investiert hat, hat nun 1,109 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 375,28 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 10.02.2026 auf 338,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 62,47 Prozent.
Der Marktwert von LEM betrug jüngst 378,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
