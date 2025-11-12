LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Profitables LEM-Investment?
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der LEM-Aktie statt. Der Schlusskurs der LEM-Anteile betrug an diesem Tag 679,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die LEM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,473 LEM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 364,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 536,08 CHF wert. Mit einer Performance von -46,39 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von LEM bezifferte sich zuletzt auf 408,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
