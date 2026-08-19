LEM Aktie

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WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

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Profitables LEM-Investment? 19.08.2026 10:03:37

SPI-Papier LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in LEM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das LEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der LEM-Aktie betrug an diesem Tag 985,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 1,015 LEM-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 538,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 546,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,38 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von LEM belief sich zuletzt auf 635,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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