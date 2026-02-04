LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Performance unter der Lupe
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der LEM-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 751,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,133 LEM-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 275,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 36,68 CHF wert. Mit einer Performance von -63,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war LEM jüngst 321,42 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
