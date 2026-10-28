SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LEM-Aktie gebracht.

Die LEM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die LEM-Aktie bei 1 780,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,618 LEM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 617,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 466,29 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65,34 Prozent verringert.

Der Marktwert von LEM betrug jüngst 702,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at