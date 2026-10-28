LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|LEM-Performance im Blick
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren eingebracht
Die LEM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die LEM-Aktie bei 1 780,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,618 LEM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 617,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 466,29 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65,34 Prozent verringert.
Der Marktwert von LEM betrug jüngst 702,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
28.10.26
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
21.10.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEM von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
07.10.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI aktuell: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu LEM S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEM S.A.
|679,00
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.