Bei einem frühen Investment in LEM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das LEM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der LEM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 890,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,053 LEM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26,72 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 24.11.2026 auf 505,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 73,28 Prozent.

Der Börsenwert von LEM belief sich zuletzt auf 597,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at