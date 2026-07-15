LEM Aktie

LEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

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Rentable LEM-Anlage? 15.07.2026 10:03:41

SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren LEM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

LEM-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das LEM-Papier bei 2 090,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die LEM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,785 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.07.2026 1 849,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 386,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81,51 Prozent verringert.

LEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 452,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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