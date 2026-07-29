SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem LEM-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 749,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,335 LEM-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 616,15 CHF, da sich der Wert eines LEM-Anteils am 28.07.2026 auf 461,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38,38 Prozent eingebüßt.

LEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 434,90 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at