LEM Aktie

LEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

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Rentable LEM-Anlage? 27.05.2026 10:03:35

SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren LEM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LEM-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 879,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,138 LEM-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 465,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 409,50 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 465,87 CHF, was einer negativen Performance von 53,41 Prozent entspricht.

LEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 373,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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