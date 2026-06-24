SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in LEM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die LEM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 857,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das LEM-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,662 LEM-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 294,46 CHF, da sich der Wert eines LEM-Anteils am 23.06.2026 auf 454,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 5 294,46 CHF, was einer negativen Performance von 47,06 Prozent entspricht.

Der Marktwert von LEM betrug jüngst 548,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at