LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Performance im Blick
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11.11.2026 10:03:54
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das LEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 910,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,099 LEM-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 579,12 CHF, da sich der Wert eines LEM-Papiers am 10.11.2026 auf 527,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 42,09 Prozent.
LEM war somit zuletzt am Markt 646,96 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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