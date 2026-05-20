LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Frühes Investment
|
20.05.2026 10:04:25
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das LEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 830,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 0,055 LEM-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.05.2026 17,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 312,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 82,95 Prozent vermindert.
Der Marktwert von LEM betrug jüngst 354,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEM S.A.
|
20.05.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
20.05.26
|SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.05.26
|SIX-Handel: SPI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.05.26
|SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
05.05.26