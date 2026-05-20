SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LEM-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das LEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 830,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 0,055 LEM-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.05.2026 17,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 312,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 82,95 Prozent vermindert.

Der Marktwert von LEM betrug jüngst 354,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at