LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Lohnender LEM-Einstieg?
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04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden LEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2 330,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das LEM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,043 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 26,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 609,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -73,86 Prozent.
LEM war somit zuletzt am Markt 683,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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