SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen LEM-Investment gewesen.

Die LEM-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der LEM-Anteile betrug an diesem Tag 1 728,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,787 LEM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (295,00 CHF), wäre die Investition nun 1 707,18 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 82,93 Prozent verringert.

LEM war somit zuletzt am Markt 329,60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at